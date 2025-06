Tre interventi d’urgenza poi la morte | in 17 del Moscati indagati

Un caso che scuote la sanità irpina: la Procura di Avellino indaga su 17 sanitari dell’ospedale Moscati, coinvolti in un procedimento che riguarda la tragica morte di un paziente dopo tre interventi d’urgenza. Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione clinica e sulla responsabilità umana. La comunità si chiede: cosa è realmente successo in quelle settimane fatali?

La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta su lla morte di un paziente ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino il 20 maggio scorso e deceduto l'11 giugno dopo essere stato sottoposto a tre interventi chirurgici per occlusione intestinale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri dopo la denuncia presentata dai familiari. Il Pm, Cecilia De Angelis, ha iscritto 17 persone dipendenti dell'Azienda ospedaliera nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo e responsabilità di morte o lesioni personali in ambito sanitario. o dovuto per consentire l'autopsia affidata ad un collegio di consulenti con l'incarico di accertare le cause del decesso.

