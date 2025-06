Tre giorni in Sicilia per riscoprire lo Spirito che fece l’Europa

Tre giorni in Sicilia per riscoprire lo spirito che unì l’Europa dopo il 1918. Non sarà solo una celebrazione, ma un atto di rinnovamento in tempi di crisi e tensioni, con guerre alle porte e nel cuore. A Messina e Taormina, questa tre giorni vuole riaccendere quella speranza e quella solidarietà che hanno segnato un passato luminoso, perché è proprio in questi momenti che riaffiora il vero spirito di unità e rinascita.

Non sarà solo una celebrazione. Non può limitarsi ad esserlo, in tempi e giorni duri come questi, in ore di tensione come queste, con la guerra – anzi, le guerre – al confine, e quindi dentro casa. La tre giorni che prende il via oggi a Messina e a Taormina nasceva soprattutto per ricordare, ma anche per rinnovare quello "Spirito di Messina" che, 70 anni fa, ribaltò uno scenario cupo e pessimista,.

