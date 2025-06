Tre giorni di liscio sfrenato in piazzale Kennedy La Notte Rosa balla sulle note di Romagna Mia

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile! Tre giorni di liscio sfrenato in piazzale Kennedy, culminando con la magia del ballo sulle note di Romagna Mia. La Liscio Street Parade, uno degli appuntamenti più attesi della Notte Rosa, chiuderà il weekend con energia e tradizione, celebrando la passione per la musica romagnola. Non perdete questa festa coinvolgente che unisce storia e divertimento sotto il cielo estivo.

È uno degli appuntamenti più attesi della Notte Rosa, non a caso posto a conclusione del lungo fine settimana che aprirà i battenti venerdì 20 giugno. Parliamo della nuova edizione della Liscio Street Parade, l'evento dedicato alla musica e al ballo della tradizione romagnola che, da domenica 22.

