Tre colpi con esplosivi ai bancomat delle poste in provincia di Avellino | potrebbe essere la stessa banda

Una serie inquietante di tre attentati ai bancomat degli uffici postali in provincia di Avellino lascia presagire l'azione di una stessa banda specializzata. Con un modus operandi identico e un escalation di violenza, questi colpi stanno seminando allarme tra la comunità locale. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono ormai in fase avanzata e potrebbero presto svelare l'identità dei responsabili. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

In due settimane sono stati tre i colpi, tutti con lo stesso modus operandi, messi a segno ai danni di sportelli bancomat degli uffici postali in provincia di Avellino. Indagini affidate ai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano - La polizia di Milano ha arrestato quattro persone coinvolte in furti al bancomat con esplosivi artigianali.

Esplosivo nel bancomat a Bisaccia (Avellino). Bottino di diverse migliaia di euro ? Vai su Facebook

