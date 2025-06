Travaglio a La7 | Un terrorista internazionale come Netanyahu ci sta trascinando nella sua guerra privata

In un momento di grande tensione internazionale, Marco Travaglio alza il sipario su una realtà oscura e complessa. Con parole dure e un’analisi lucida, denuncia come Netanyahu stia trascinando il mondo in una guerra privata, senza un vero obiettivo, solo per salvare sé stesso. In un contesto così intricatamente manipolato, è fondamentale capire chi sono i veri burattinai del presentimento globale. Ma quale sarà il vero prezzo di questa escalation?

“ ‘Regime change’ in Iran? È una follia. Ci stiamo facendo trascinare tutti nella guerra privata di un terrorista internazionale come Netanyahu, che non ha la più pallida idea di quale sia l’obiettivo di questa guerra, perché è tutto tattica. Lui sta solo comprando tempo per salvarsi la poltrona. E Trump è diventato il suo rimorchio “. Con queste parole il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, commentando gli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e Iran. Travaglio attacca duramente anche la linea europea: “Leggiamo pigolii dei vertici della Commissione europea che parla di diritto all’autodifesa di Israele, e le affermazioni del cancelliere tedesco Merz, che addirittura ci viene a raccontare che Israele sta lavorando per noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Un terrorista internazionale come Netanyahu ci sta trascinando nella sua guerra privata”

In questa notizia si parla di: guerra - travaglio - terrorista - internazionale

Travaglio, lo scontro con Gramellini in tv: “La Meloni ha fatto benissimo a non andare a Kiev, l’Europa ha perso la guerra” - ...la reazione di Travaglio è stata immediata e carica di tensione. Con una risposta incisiva, il noto giornalista ha ribattuto, difendendo il ruolo dell'Italia e scuotendo il palco con una riflessione su come la geopolitica sia complessa e in continua evoluzione.

NON IN NOSTRO NOME Marco Travaglio Benjamin Netanyahu, il più efferato terrorista del mondo che governa Israele, è riuscito a rinviare un’altra volta la sua fine politica con l’unico sistema che conosce: la guerra. Solo che ora la sua guerra privata – masch Vai su Facebook

Travaglio a La7: “Un terrorista internazionale come Netanyahu ci sta trascinando nella sua guerra…; Guerra in Ucraina. Alessandro Orsini: ''I criminali siamo anche noi''; Tribunali morali per guerre giuste.

Hassan Nasrallah, Travaglio sul Nove: “Netanyahu? Un terrorista che per ucciderne un altro compie atti terroristici in un Stato sovrano” - Travaglio ha poi commentato il discorso di Netanyahu all’Onu, pronunciato negli stessi minuti ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Giornata del ricordo nel ventennale della strage di Nassiryia. Mattarella: “Italia combatte orrori della guerra e del terrorismo” - comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo ... Da ilfattoquotidiano.it