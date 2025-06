Trasporto pubblico gara per i bus in quattro lotti Cgil e Cisal contro la Regione Umbria scatta lo stato di agitazione

Cgil e Cisal scendono in campo contro la gara per i bus in quattro lotti promossa dalla Regione Umbria, proclamando lo stato di agitazione e avviando le procedure di raffreddamento. Un atto forte di protesta che riflette le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro rappresentanze. La questione si fa sempre più calda, mentre le parti si preparano a confrontarsi: il futuro del trasporto pubblico locale è in bilico.

Cgil e Cisal contro la giunta di Stefania Proietti. I due sindacati hanno annunciato ufficialmente lo stato di agitazione e l’avvio delle procedure di raffreddamento in merito alla gara del trasporto pubblico locale (Tpl) in Umbria. La mobilitazione è stata resa nota dai segretari generali delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Trasporto pubblico, gara per i bus in quattro lotti. Cgil e Cisal contro la Regione Umbria, scatta lo stato di agitazione

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico - gara - cgil

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 70 milioni di euro al trasporto pubblico locale.

Il 3 e 4 giugno 2025 a Riccione si terrà il Consiglio Nazionale della Faisa Cisal, allargato a tutti gli organi della Federazione e ai Segretari Regionali e Provinciali. Al centro del dibattito, il tema cruciale del trasporto pubblico locale e ferroviario: un settore in cris Vai su Facebook

Trasporto pubblico, gara per i bus in quattro lotti. Cgil e Cisal contro la Regione Umbria, scatta lo stato di agitazione; Trasporto pubblico locale, gara a quattro lotti: Cgil e Cisal Umbria annunciano lo stato di agitazione; Gara Tpl, i sindacati restano spaccati.

Trasporto pubblico, gara per i bus in quattro lotti. Cgil e Cisal contro la Regione Umbria, scatta lo stato di agitazione - I due sindacati contro la giunta Proietti: "Ha deciso di proseguire sulla linea della precedente" Cgil e Cisal contro la giunta di Stefania Proietti. Riporta perugiatoday.it

Gara per i bus in 4 lotti, Cgil e Cisal sul piede di guerra: stato di agitazione - «La giunta si rende partecipe del disastro avviato dalla precedente giunta di destra, provocando una perdita di occupazione e di servizi e il fallimento dei trasporti in Umbria». umbria24.it scrive