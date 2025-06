Trasporto aereo Ryanair | ecco ‘Tad’ per agenzie viaggio fisiche più trasparenza per consumatori

Ryanair rivoluziona il mondo delle agenzie di viaggio con la nuova piattaforma 'Travel Agent Direct' (Tad), ideata per offrire tariffe competitive e massima trasparenza ai passeggeri italiani. Questa innovazione permette alle agenzie fisiche di prenotare voli direttamente, semplificando il processo e migliorando l’esperienza del cliente. Un passo importante verso un settore più aperto e affidabile, che promette di trasformare le regole del trasporto aereo nel nostro paese.

(Adnkronos) – Una nuova piattaforma di distribuzione diretta e autorizzata, pensata per consentire alle agenzie di viaggio fisiche italiane di prenotare direttamente i voli Ryanair – alle tariffe più basse – garantendo piena trasparenza per i passeggeri. E' 'Travel agent direct' (Tad), annunciata oggi da Ryanair nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei .

