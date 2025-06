Trasporti | Zhejiang aggiunge un’altra rotta di treni merci Cina-Europa

Il trasporto ferroviario tra Cina e Europa si espande ancora di più con Zhejiang, che introduce una nuova rotta di treni merci. Partito da Jinhua e diretto a Turkmenbashi, il convoglio carica beni di prima necessità, abbigliamento e hardware, rafforzando i collegamenti commerciali tra Oriente e Occidente. Questa innovativa linea multimodale apre nuove opportunità di scambio e crescita economica, segnando un passo decisivo verso un’integrazione logistica più efficiente e sostenibile.

Un treno merci, carico di 100 TEU (unita' equivalenti a venti piedi) di merci tra cui beni di prima necessita', abbigliamento e accessori hardware, e' partito oggi dalla citta' orientale cinese di Jinhua, diretto al porto marittimo di Turkmenbashi, in Turkmenistan. Dopo aver raggiunto Turkmenbashi, il carico sara' spedito attraverso il Mar Caspio a Baku, in Azerbaigian. Il treno ha inaugurato il corridoio di trasporto multimodale Jinhua-Turkmenbashi-Baku sul Mar Caspio, che costituisce il 26mo itinerario per il trasporto merci Cina-Europa che parte dalla provincia dello Zhejiang. Il treno uscira' dalla Cina passando per Horgos, nello Xinjiang nel nord-ovest del Paese, prima di attraversare citta' chiave dell'Asia centrale come Almaty, in Kazakistan, Tashkent, in Uzbekistan, e Ashgabat, in Turkmenistan, lungo la rotta per Turkmenbashi, secondo Wu Xiaoping, direttore del dipartimento operativo di Jinhua del centro logistico ferroviario nel capoluogo provinciale dello Zhejiang, Hangzhou.

