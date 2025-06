Trasforma casa in clinica dell’orrore | finta dottoressa usa botox vietati su centinaia di pazienti finiti in ospedale Giro d’affari internazionale

Una donna di 42 anni, senza alcuna qualifica medica, trasformava la sua casa di Ponte San Pietro in una clinica dell’orrore, ingannando centinaia di pazienti con promesse di bellezza a basso costo. Utilizzando prodotti vietati e non autorizzati, metteva a rischio la salute di molte persone, finendo sotto l’occhio delle forze dell’ordine. Questa vicenda svela un inquietante giro d’affari internazionale che si cela dietro false promesse di perfezione.

Bergamo – Si pubblicizzava sui social media come medico estetico, prometteva miracoli di bellezza a prezzi stracciati. In realtà, nella sua abitazione di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, una quarantaduenne di origini russe gestiva una vera e propria clinica dell'orrore. Senza alcuna qualifica medica, iniettava nelle sue vittime farmaci di provenienza asiatica ed est-europea mai autorizzati in Italia. L' operazione dei carabinieri ha svelato un business milionario costruito sulla pelle di centinaia di clienti. La finta dottoressa aveva trasformato una stanza della propria casa in uno studio medico improvvisato, dove praticava infiltrazioni di tossina botulinica e filler di acido ialuronico usando sostanze potenzialmente pericolose, mai validate dall'Agenzia italiana per il farmaco.