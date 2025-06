Transizione digitale | triplicati gli esposti sui blocchi dei servizi bancari nel 2024

La rivoluzione digitale nel settore bancario sta trasformando il modo in cui clienti e istituzioni interagiscono, con un incremento impressionante degli esposti sui blocchi dei servizi nel 2024. La relazione annuale della Banca d’Italia evidenzia un aumento triplicato delle segnalazioni riguardanti blocchi di carte e home banking, portando il totale a oltre 11.800. Questa crescita sottolinea la necessità di innovare e migliorare la sicurezza e l’affidabilità dei servizi digitali. È fondamentale affrontare queste criticità per garantire un'esperienza bancaria più sicura e senza intoppi.

La transizione digitale dei servizi bancari emerge anche negli esposti dei clienti alla Banca d'Italia. Quelli sui blocchi all'operatività di carte e dei servizi sull' home banking sono triplicati nel 2024 sottolinea la relazione annuale. Gli esposti totali ricevuti sono saliti così del 5%, portando il totale a oltre 11.800. Si segnala anche un aumento dei problemi in fase di esecuzione di bonifici come la non corretta esecuzione delle disposizioni impartite dalla clientela e transazioni non autorizzate. Migliora invece il quadro nei finanziamenti (-7% gli esposti) specie della rinegoziazione dei mutui grazie al cambio dei tassi.