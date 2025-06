Transformers One | Sequel Ancora In Stallo? Parla Il Regista Josh Cooley

Il mondo di Transformers si trova di fronte a un’incognita: dopo l’ottimismo iniziale, il sequel ancora non decolla. Parlando recentemente, il regista Josh Cooley ha aperto un nuovo capitolo sulle sfide e le speranze che circondano questa attesa avventura animata. Restate con noi: scopriremo insieme se il prossimo capitolo della saga prenderà finalmente forma o resterà un sogno nel cassetto.

Nonostante l'accoglienza positiva, il futuro dell'animato prequel di Optimus Prime e Megatron appare incerto secondo le recenti dichiarazioni del suo direttore.

