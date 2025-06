Tramvia missione sviluppo | Il tracciato deve arrivare in centro

La tramvia rappresenta un’operazione fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la mobilità urbana di Campi Bisenzio. Perché sia davvero al servizio di tutta la cittadinanza, il tracciato deve arrivare nel cuore del centro, garantendo accessibilità e crescita. Lo hanno sottolineato leader e rappresentanti del Pd locale, evidenziando l’importanza di questa infrastruttura. La sfida ora è realizzare un progetto che unisca tradizione e innovazione, migliorando la qualità di vita di tutti i cittadini.

La tramvia è "un’opera necessaria". E perché sia un’infrastruttura al servizio di tutta la cittadinanza "deve arrivare nel centro di Campi". Lo hanno ribadito il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani, il segretario del Pd sestese, Lorenzo Zambini, e il coordinatore del Pd metropolitano, Andrea Anichini. Tutti e tre sul ‘palco’ della festa de l’Unità organizzata dal Pd di Campi al circolo Dino Manetti. Per parlare di Campi, ma anche di Sesto, del metrotreno e di una progettualità per il momento sulla carta, ma che è destinata a rivoluzionare i Comuni della Piana e il territorio circostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, missione sviluppo: "Il tracciato deve arrivare in centro"

