Trajkovski convinto | Sucic e Baturina sono davvero forti

Trajkovski, ex calciatore di Palermo e Nazionale macedone, ha espresso grande entusiasmo per i giovani talenti del calcio, con un focus particolare su Sucic e Baturina. Considerati ormai pilastri emergenti, secondo lui sono destinati a lasciare il segno nel panorama internazionale. Le sue parole sottolineano come queste promesse possano davvero fare la differenza nel futuro del calcio europeo e mondiale. Ma cosa rende così speciali questi ragazzi?

Trajkovski, l’ex calciatore del Palermo e della Nazionale macedone, ha condiviso le sue opinioni sui talenti emergenti del calcio: le sue dichiarazioni. Aleksandar Trajkovski, ex calciatore del Palermo e della Nazionale macedone, ha recentemente condiviso le sue opinioni sui talenti emergenti del calcio. Intervistato da Sportitalia, ha elogiato in particolare Luka Sucic, il centrocampista acquistato dall’ Inter dalla Dinamo Zagabria, evidenziando il suo potenziale notevole. “ Sucic e Baturina sono davvero forti! ” ha affermato Trajkovski, sottolineando l’importanza di questi giovani giocatori per il futuro del calcio e come nuovi innesti per la squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trajkovski convinto: «Sucic e Baturina sono davvero forti»

In questa notizia si parla di: trajkovski - sucic - convinto - baturina

L'agente Naletilic: "Sucic centrocampista completo, Baturina talento fuori dal comune" - Intervistato da Sportitalia, l'agente croato Marko Naletilic ha parlato di Petar Sucic e Martin Baturina, rispettivamente un giocatore già acquistato dall'Inter e uno seguito per il futuro ... Si legge su msn.com