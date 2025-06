Trailer del biopic su bruce springsteen | tutte le novità

Se sei un appassionato di musica e cinema, preparati a vivere un’esperienza unica: il trailer del biopic su Bruce Springsteen, “Deliver Me From Nowhere”, promette di svelare i retroscena più intimi della creazione dell’album “Nebraska”. Con Jeremy Allen White nel ruolo principale e una narrazione coinvolgente, questo film si propone di diventare un appuntamento imperdibile. Scopri tutte le novità e le anteprime cinematografiche di questa stagione che promette emozioni forti.

nuove anteprime cinematografiche: “Deliver Me From Nowhere” con Jeremy Allen White. Il panorama cinematografico si arricchisce di un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di musica e cinema. Con una narrazione intensa e un cast di alto livello, il film “Deliver Me From Nowhere” si focalizza sulla creazione dell’iconico album “Nebraska” di Bruce Springsteen, offrendo uno sguardo inedito sui momenti cruciali della vita del musicista. La pellicola, distribuita dai 20th Century Studios, arriverà nelle sale italiane il 24 ottobre 2025. trama e dettagli principali del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Trailer del biopic su bruce springsteen: tutte le novità

