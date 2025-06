Traguardo storico per la Fipe Malossi | Una realtà da 80 anni al servizio di bar e ristoranti

ricostruire e rilanciare il settore del commercio, Fipe Malossi si distingue come partner affidabile per bar e ristoranti. Con 80 anni di esperienza alle spalle, questa realtà simbolo di eccellenza si prepara a festeggiare un traguardo storico nel 2025, confermando il suo ruolo di primo piano nel panorama dell’ospitalità italiana. Un anniversario che celebra non solo il passato, ma anche un futuro all’insegna di innovazione e crescita.

Il 2025 si conferma un'annata piena di anniversari importanti: tra questi, gli 80 anni dalla nascita di Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi, che celebra la propria fondazione congiuntamente a Confcommercio. Nata il 16 giugno del 1945 in un'Italia segnata dalla guerra, ma determinata a.

