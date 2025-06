Tragico schianto in moto Roberto muore a 20 anni dopo 5 giorni di agonia

Una tragedia ha sconvolto il Veneziano: Roberto Sangiovanni, giovane promessa di soli 20 anni, perde la vita dopo cinque giorni di agonia a seguito di un grave incidente in moto. Il dramma si è consumato sulla Noalese, lasciando amici e familiari nel dolore più profondo. La sua scomparsa ci ricorda quanto la strada sia fragile e imprevedibile. Continua a leggere per onorare la memoria di un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto.

Roberto Sangiovanni era stato coinvolto in un terribile incidente con un'auto il 12 giugno sulla Noalese, nel Veneziano. Le sue condizioni erano apparse gravissime ma fino all'ultimo tutti hanno sperato in un recupero che però purtroppo non c'è stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

