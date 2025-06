Tragico incidente sul lavoro a Menfi | operaio 26enne muore folgorato

Un drammatico incidente scuote Menfi: un giovane operaio di soli 26 anni ha perso la vita folgorato durante il lavoro presso un impianto fotovoltaico. La tragedia, avvenuta in provincia di Agrigento, sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza sul lavoro. I colleghi presenti al momento sono rimasti scioccati di fronte a questa tragica perdita. Restiamo vicini alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.

La vittima era originaria della provincia di Palermo. Un giovane operaio di 26 anni ha perso la vita mentre lavorava presso un impianto fotovoltaico situato in contrada Genovese, a Menfi, in provincia di Agrigento. L'impianto è di proprietà di una società privata. Folgorato da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto vittima di una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. I colleghi, presenti al momento dell'incidente, hanno tentato disperatamente di soccorrerlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Indagini in corso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i carabinieri, il magistrato di turno della Procura di Sciacca e il medico legale, che ha effettuato un primo esame del corpo.