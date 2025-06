Tragedia sulla Roccaforte-Villanova | muore un ragazzo di 19 anni in un grave incidente stradale

Tragedia questa mattina sulla strada provinciale 5 tra Roccaforte Mondovì e Villanova, vicino al Santuario di Santa Lucia. Uno scontro devastante tra quattro veicoli ha causato la morte di un ragazzo di appena 19 anni, originario di Alba. Un incidente che scuote tutta la comunità e richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale. Per saperne di più e rimanere aggiornati su questa tragica vicenda, continuate a seguire DayItalianews.

Violento scontro tra quattro veicoli vicino al Santuario di Santa Lucia. Un drammatico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7:30 sulla strada provinciale 5, nel tratto tra Roccaforte Mondovì e Villanova, all'altezza del Santuario di Santa Lucia. Nello scontro sono stati coinvolti due automobili, un camion e un furgone. A perdere la vita è stato un giovane di appena 19 anni, originario di Alba, alla guida del furgone Mercedes Vito, immatricolato nel 2006. Cause ancora da accertare. Dai primi accertamenti, pare che i due mezzi maggiori procedessero in direzioni opposte: il camion verso Villanova, il furgone verso Roccaforte.

