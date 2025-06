Tragedia sulla Provinciale 662 | muore a 31 anni Guido Giovanni Marro originario di Cervinara

Una tragedia sconvolge la provinciale 662: Guido Giovanni Marro, 31 anni, originario di Cervinara e residente a Saluzzo, ha perso la vita in un grave incidente stradale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e ci ricorda quanto fragile sia la nostra esistenza. La vicenda invita alla riflessione sulla sicurezza sulle strade e sulla preziosità di ogni momento.

Un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19:30, è costato la vita a Guido Giovanni Marro, 31 anni, residente a Saluzzo ma originario di Cervinara, in provincia di Avellino. Lo scontro mortale si è verificato lungo la Strada Provinciale 662, in direzione Marene. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tragedia sulla Provinciale 662: muore a 31 anni Guido Giovanni Marro, originario di Cervinara

Cervinara piange Guido Giovanni Marro –; Tragedia sulla strade: giovane avellinese muore in un incidente stradale; Sondrio celebra la Festa dell’Europa tra memoria, giovani e futuro comune.

Muore in provincia di Cuneo agente penitenziario originario di Cervinara - Incidente stradale fatale per il motociclista Guido Giovanni Marro, 31 anni, agente penitenziario originario di Cervinara, in provincia di Avellino,. Si legge su cronachedellacampania.it

