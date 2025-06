Tragedia sfiorata al PalaTrincone | salvato sul campo da un arresto cardiaco grazie al defibrillatore e al coraggio di un soccorritore

Una giornata di sport e festa al PalaTrincone si è improvvisamente trasformata in una scena da film d'azione, quando un atleta ha avuto un arresto cardiaco. Grazie alla prontezza di un soccorritore e all'uso tempestivo del defibrillatore, la tragedia è stata evitata, dimostrando ancora una volta l'importanza di strumenti di emergenza e coraggio sul campo. Un gesto eroico che ricorderemo a lungo, perché la vita può cambiare in un attimo.

Doveva essere una normale giornata di sport e di festa, con le finali del torneo UISP Over 40 di basket al PalaTrincone di Monterusciello, di cui sono organizzatori Mario Fedele e Arnaldo Tomas. Invece, si è trasformata in una drammatica serata, culminata in un gesto eroico e in un salvataggio in extremis. Pochi minuti al . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it