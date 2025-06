Tragedia al Lido Maria di Scauri | muore un uomo di 78 anni a causa di un malore improvviso

Una mattinata drammatica al Lido Maria di Scauri, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore. La scena, tristemente impressionante, ha lasciato sgomenti bagnanti e residenti, mentre i soccorsi si sono immediatamente attivati per tentare di salvargli la vita. Un evento che scuote la comunitĂ e riaccende il dibattito sulla sicurezza in spiaggia. Rimanete aggiornati su questa vicenda seguendo le ultime notizie di DayItalianews.

Un drammatico avvenimento quello che verificatosi sulla spiaggia del Lido Maria, a Scauri, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, a causa di un improvviso malore mentre si trovava nei pressi della riva. Una scena tragica che ha lasciato senza parole bagnanti e i residenti della zona, che hanno assistito impotenti alla scena. I soccorsi e gli interventi di emergenza. I bagnanti hanno allertato immediatamente i soccorritori, coi sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimare l'uomo, ma, purtroppo, ogni tentativo è stato vano. In un primo momento è stata anche allertata un' eliambulanza, ma l'intervento è stato annullato poco dopo, quando i medici hanno constatato che per l'uomo non c'era piĂą nulla da fare.

