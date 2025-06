Traffico Roma del 18-06-2025 ore 20 | 30

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma. Situazione critica questa sera, 18 giugno 2025, alle 20:30: diversi incidenti stanno causando code e rallentamenti su alcune delle arterie principali della città. Dalla tangenziale tra lo svincolo per i Campi Sportivi e via delle Valli, alla Nomentana verso San Giovanni, passando per il raccordo anulare tra Roma Fiumicino e La Rustica. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come evitare i tratti più congestionati.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto per due distinti incidenti abbiamo code sulla tangenziale Tra lo svincolo per via dei Campi Sportivi e via delle Valli e tre la Nomentana un piccolo per la Roma L'Aquila il tutto in direzione San Giovanni rallentamenti e code poi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Rustica e poi sulla carreggiata interna tra la Bufala e la Prenestina code per incidente anche in zona Marconi su via Francesco Grimaldi all'altezza di via Giuseppe Zamboni alle 21 di questa sera secondo appuntamento con i concerti al Circo Massimo e questa sera sarà la volta di Brunori Sas dalle 20 Oltre alla chiusura di via dei Cerchi già effettuata le chiusure Si estenderanno tra le altre a via del Circo Massimo e sale Ugo La Malfa su disposizione della questura a partire dalle 22 chiusura anche della Stazione Circo Massimo della metro B dettagli di queste ed altre notizie sul sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-06-2025 ore 20:30

Ore 15.54. TRAFFICO REGOLARE. Sulla #SS1 via Aurelia, incidente RISOLTO al km 230+400 a Follonica, provincia di Grosseto, RIAPERTA la carreggiata in direzione Roma. Ore 12.57. A causa di uno scontro frontale fra un'auto e una moto, è al mom Vai su Facebook

