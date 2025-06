Traffico Roma del 18-06-2025 ore 19 | 30

Benvenuti all'appuntamento con il traffico romano di questa sera: alle 19:30 di venerdì 18 giugno 2025, la Capitale si presenta particolarmente trafficata. Tra code e rallentamenti, le arterie principali come la tangenziale, la Salaria e la Pontina mostrano segnali di congestionamento che richiedono pazienza e attenzione. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muovervi nella città eterna senza stress.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera auto in coda sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la Nomentana verso San Giovanni è tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico rallentamenti e code sono segnati anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Rustica mentre sulla carreggiata interna e troviamo rallentamenti e code a 36 Salaria e dalla Nomentana alla rustica sulla via Pontina code per incidente verso Latina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e Spinaceto altro incidente provoca in direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede

