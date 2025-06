Traffico Roma del 18-06-2025 ore 16 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 18 giugno 2025 alle 16:30, preparati a qualche rallentamento. La città si anima con il traffico che si accumula lungo il Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e l’Aurelia, mentre la tangenziale registra code tra Farnesina e Viale della Moschea. Non perdere l’appuntamento alle 21 al Circo Massimo per il secondo concerto della serata: un motivo in più per organizzare con cura i tuoi spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità si rallenta e si sta in coda lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e l'abbia sul interna tra la caccia è la Salaria trafficata anche la tangenziale con code tra la Farnesina a viale della Moschea verso San Giovanni è tra la Nomentana e la Salaria direzione Stadio Olimpico alle 21 secondo appuntamento con i concerti al Circo Massimo questa sera alla volta di Brunori Sas già dalle 17 chiuse ieri cerchi dalle 20 le chiusure Si estenderanno tra le altre a via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa su disposizione della questura a partire dalle 22 chiusura anche della Stazione Circo Massimo della metro B https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-06-2025 ore 16:30

