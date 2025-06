Traffico Roma del 18-06-2025 ore 14 | 30

Se siete a Roma il 18 giugno 2025, preparatevi a un pomeriggio ricco di eventi e cambiamenti nel traffico. La città si anima con la Millemiglia, la storica corsa di auto d’epoca, che porta un’atmosfera unica tra Largo Fellini e via Boncompagni, mentre il concerto di Brunori Sas a Circo Massimo aggiunge un tocco di musica e emozione. Scopri come muoverti in modo intelligente e senza stress!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Veneto chiusura al traffico tra Largo Fellini e via Boncompagni per lasciare spazio alla Millemiglia la storica corsa di vetture d'epoca che tra oggi e domani farà tappa a Roma nel pomeriggio le chiusure interesseranno anche l'aria di Villa Borghese piazzale Scipione il pomeriggio anche per le strade intorno al Circo Massimo per il concerto di Brunori Sas è in programma questa sera dalle 21 dalle 16 stop della circolazione in via dei Cerchi poi sarà la volta di via del Circo Massimo e via della Greca divieti di fermata per tutto il giorno su Piazza Bocca della Verità in via Nazareth a Montespaccato la circolazione è regolata a senso unico alternato in direzione per un cantiere riduzione di carreggiata per un cantiere anche in via Baldo degli Ubaldi e via Angelo Emo