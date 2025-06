Traffico Roma del 18-06-2025 ore 11 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma oggi alle 11:30, attenzione ai rallentamenti e code lungo il Raccordo Anulare tra Casilina e Ardeatina, con traffico intenso tra Roma Sud e Torrenova. La circolazione sull'A24 e sul Tevere procede a rilento, influenzando anche le vie principali del centro. Consultate le informazioni di Roma Mobilità per evitare imprevisti e godervi al meglio la vostra visita in città .

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare a tratti tra gli svincoli Casilina e Ardeatina traffico intenso tra la diramazione Roma sud e Torrenova traffico intenso e code anche sulla tratto Urbano della A24 la circolazione procede a rilento poi sul Tevere da Ponte Palatino a Ponte Vittorio Emanuele in direzione di Ponte Cavour in viale del Muro Torto rallentamenti nelle due direzioni di marcia tra piazzale Flaminio e piazzale Brasile sulla Pontina code tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare in direzione Eur da segnalare ancora che in via Nazareth a Montespaccato la circolazione è regolata a senso unico alternato in direzione della Boccea per un cantiere riduzione di carreggiata sempre per lavori anche in via Baldo degli Ubaldi e via Angelo Emo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-06-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - ponte - code

