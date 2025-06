Traffico Roma del 18-06-2025 ore 08 | 30

Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, questa è la situazione del traffico a Roma alle 8:30 del 18 giugno 2025. Le strade sono particolarmente congestionate, con code e rallentamenti che interessano principali arterie come il Raccordo Anulare, la Cassia bis, la Flaminia e la Salaria. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la vostra mobilità urbana.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e proseguendo dalla rallentamenti CUD e anche in esterna dalla Cassia bis al Aurelia e dalla Roma Fiumicino alla via del Mare code sulla Cassia e la Flaminia rispettivamente dalla Giustiniana Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti in cui una mente anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali cose poi sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni nel quadrante Sud per il traffico intenso rallentamenti e code sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia altre cose sulla Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle Infine per un incidente si sta in coda su viale Jonio l'altezza di via Monte Rocchetta incidente anche sul viadotto Sara con rallentamenti all'altezza di via Renato Fucini

