Traffico Roma del 18-06-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma dentro va Ti dalla redazione traffico Già intenso sul raccordo anulare con quella in carreggiata interna dalla Casilina all'appia code sulla via trionfale dal raccordo al San Filippo Neri a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo II Viale dei monfortani Come di consueto particolarmente trafficate la via Aurelia con code da raccordo a via Aurelia Antica è la classica è la mia concludi rispettivamente da raccordo a Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est rallentamenti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico oggi a Roma la Millemiglia con oltre 400 auto d'epoca che verranno per Villa Borghese poi raggiungeranno via Veneto dove resteranno in esposizione per poi fare il tour della città fino al 21 giugno per consentire lo svolgimento della manifestazione e il successivo smontaggio del via Vittorio Veneto resterà chiusa tra Largo Fellini via Boncompagni nella sola direzione di piazza Barberini fino alle 14 di oggi mentre dalle 14 alle mezzanotte chiuderanno i due sensi di marcia Dalle prime ore di domani e fino alle 17 di sabato nuova limitazione alla circolazione solo verso Piazza Barberini modifica la viabilità anche lungo le strade circostanti prestare attenzione alla segnaletica come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.