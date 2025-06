Traffico Lazio del 18-06-2025 ore 17 | 30

Benvenuti all'appuntamento con il traffico in tempo reale del Lazio. Oggi, 18 giugno 2025 alle 17:30, si registrano rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Roma Fiumicino e La Rustica, con traffico intenso anche sulla interna tra la Cassa e la Nomentana. In tangenziale, le code coinvolgono zone come Farnesina, Nomentana e Tiburtina. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per il vostro viaggio.

Luceverde Lazio Bentrovati l'ascolto abbiamo rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Rustica e poi sul interna tra la cassa e la sala dalla Nomentana alla rustica c'è traffico intenso Anche in tangenziale con code tra la Farnesina e la Nomentana verso San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico sulla via Pontina abbiamo quelli verso Latina tra Castel Romano e Pomezia ma anche da via di Mezzocammino a via di Malafede direzione Ostia sulla Cristoforo Colombo oggi per lavori tra le stazioni di Anagni salone alcuni treni delle linee fl6 Roma Cassino fl8 Roma Nettuno e Roma Napoli via Formia possono subire cancellazioni o variazioni di orario domani invece per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Orte e di Roma Termini dalle 10 alle 13 alcuni treni della linea Roma Pisa Leonardo Express Roma e Firenze fl4 Roma Albano Frascati saranno interessati da variazioni di orario e limitazioni di percorso previste corse con bus sostitutivi da Roma Termini e Fiumicino aeroporto e tra Orvieto e Roma Termini da Massimo peschi è tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

In questa notizia si parla di: traffico - lazio - direzione - nomentana

