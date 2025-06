Traffico Lazio del 18-06-2025 ore 09 | 30

Traffico intenso nel Lazio alle ore 09:30 dell’18 giugno 2025, con alcuni disagi segnalati nella capitale. La redazione ha rilevato un incidente che ha provocato la chiusura della tangenziale est all’altezza di via Nomentana in direzione San Giovanni, generando inevitabili code. La situazione rimane critica anche su altri snodi principali come via dei Campi Sportivi, il raccordo anulare, la Pontina, Flaminia, Cassia e Roma Fiumicino. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

luce verde Lazio trovati dalla redazione a Roma per un incidente chiusa la tangenziale est all'altezza di via Nomentana in direzione di San Giovanni inevitabili code code che al momento partono via dei Campi Sportivi ancora trafficato il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e dalla Casilina la Pontina code anche lungo la carreggiata esterna Flaminia la Cassia e dalla Roma Fiumicino alla via del Mare per quanto riguarda i trasporti nella giornata di oggi per lavori tra le stazioni di Anagni e salone alcuni treni delle linee fl6 Roma Cassino fl8 Roma Nettuno e Roma Napoli via Formia potranno subire cancellazioni o variazioni di orario domani invece per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Orte Roma Termini dalle 10 alle 13 alcuni treni delle linee Roma Pisa Leonardo Express Roma Firenze e Roma Albano Frascati saranno interessati da variazioni di orario e limitazioni di percorso previste corse con bus sostitutivi Roma Termini a Fiumicino aeroporto e tra Orvieto e Roma Termini lavori notturni sulla diramazione Roma nord partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino di domani chiuso il tratto tra il raccordo e Castelnuovo di Porto in direzione di Firenze chiusura notturna anche lungo la diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 tra Torrenova e raccordo nelle due direzioni

In questa notizia si parla di: lazio - code - roma - traffico

