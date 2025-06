Traffico in tilt un cane vaga sulla superstrada | messo in salvo dai carabinieri

Un episodio che dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza: un cane smarrito, in balia del traffico intenso sulla superstrada, è stato salvato dai carabinieri di Brindisi. Questa mattina, alle prime luci, gli agenti si sono immediatamente messi in azione per evitare una tragedia e garantire sicurezza a tutti. La loro tempestiva intervento ci ricorda quanto sia importante la presenza dello Stato e il senso civico di chi lo rappresenta.

BRINDISI - Un cane meticcio tipo Golden è stato messo in salvo dai carabinieri mentre vagava sulla strada statale 7, da Taranto in direzione Brindisi, all'altezza di Restinco. È quanto successo intorno alle ore 7 di questa mattina, mercoledì 18 giugno, con l'intervento dei militari dell'Arma di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Traffico in tilt, un cane vaga sulla superstrada: messo in salvo dai carabinieri

