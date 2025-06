Tradimento cambio programmazione Mediaset | dal 21 giugno la soap turca cambia orario nel daytime di Canale 5

A partire da sabato 21 giugno, Mediaset apporta un cambiamento al suo daytime: la soap turca "Tradimento" si sposta di mezz'ora, alle 15:40, lasciando spazio a una nuova serie nel pomeriggio di Canale 5. Questa variazione di palinsesto introduce un tocco di novità e rilancia l’interesse dei telespettatori verso le trame avvincenti della soap. Scopriamo insieme cosa comporta questa modifica e come influirà sulle nostre abitudini televisive.

A partire da sabato 21 giugno, la soap turca Tradimento cambia orario. La serie TV con Vahide Perçin continuerà a tenerci compagnia nello slot pomeridiano di Canale 5, ma slitta di mezz'ora per lasciare spazio a un'altra dizi turca. Tradimento cambia orario dal 21 giugno. Pur mantenendo un posto nella programmazione prefestiva Mediaset, Tradimento non andrà più in onda a partire dalle 15:10, ma inizierà alle 15:40. La variazione di palinsesto decisa dai vertici di Cologno Monzese permetterà a un'altra dizi turca di inserirsi nel primo pomeriggio prefestivo. Subito dopo la messa in onda di Beautiful infatti, sarà The Family a tenerci compagnia fino alle 15:40, quando arriveranno nei nostri teleschermi i nuovi episodi di Tradimento, che comunque subiranno una riduzione importante nella durata.

