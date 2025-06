Tradimento anticipazioni 19 giugno | Tolga incontra una vecchia amica

Nel nuovo episodio di "Tradimento" in onda il 19 giugno, Tolga si prepara a un incontro che potrebbe cambiare le sorti della sua vita. Dopo un periodo turbolento e tante difficoltà , il suo ritorno a un vecchio legame promette scintille e sorprese inaspettate. Ma cosa accadrà davvero tra loro? Scopriamo insieme le anticipazioni di questa emozionante puntata, dove i segreti potrebbero finalmente venire a galla. Rimani con noi per non perderti nemmeno un dettaglio.

Nel nuovo episodio di Tradimento, Tolga farà un incontro inaspettato che gli risolleverà l'umore. Ecco cosa succederà nella prossima puntata. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap in onda su Canale 5 alle 14.10. Tolga incontrerà una vecchia amica che non vedeva da tempo; vediamo meglio cosa accadrà nell'episodio di giovedì 19 giugno. Dov'eravamo rimasti Tolga sta vivendo un periodo molto difficile: la bambina che aveva preso in affidamento con Selin è morta in culla e, dopo che la moglie ha avuto un terribile crollo emotivo, ha accettato di farla ricoverare in un ospedale psichiatrico.

