Tracce maturità 2025 Telmo Pievani | Mio figlio tra i banchi spero non abbia scelto me

L’esame di maturità 2025 si preannuncia ricco di sorprese e aneddoti divertenti. Tra i candidati, spicca il figlio di Telmo Pievani, noto professore di Filosofia delle Scienze Biologiche all’Università di Padova. Immaginare la scena: il giovane che affronta le tracce, con il pensiero che forse, tra queste, potrebbe esserci anche un richiamo al suo stesso professore padre. La domanda nasce spontanea: quali tracce avrà scelto?

Nella prima prova dell'esame di maturità 2025, c'è anche un aneddoto divertente. Tra i banchi, impegnato nel tema d'italiano, c'è anche il figlio di uno degli autori citati nelle tracce: Telmo Pievani, professore del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. "Mio figlio sta sostenendo l'esame di maturità, spero che non abbia scelto me come traccia ", ha detto il professore a LaPresse. "Di sicuro sono temi di cui ha sentito parlare a casa, mia figlia maggiore sta completando la magistrale in Scienze ambientali – sottolinea – ma lui ha una inclinazione maggiormente umanistica, è appassionato di letteratura".

