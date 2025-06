Tracce maturità 2025 su Borsellino i figli | Il sacrificio di papà sta dando frutti

I figli di Paolo Borsellino, commossi e pieni di orgoglio, assistono alla scelta delle tracce della maturità 2025: un omaggio al giudice ucciso dalla mafia nel 1992, che riflette il suo impegno per la giustizia e la fiducia nei giovani. Questa prova non solo celebra il sacrificio di papà, ma anche il suo messaggio di speranza rivolto alle future generazioni. A dimostrazione che il suo lascito continua a vivere nel cuore del Paese.

I figli di Paolo Borsellino commossi per la traccia della prima prova della maturità 2025 che fa riferimento a una frase del giudice ucciso dalla mafia nel 1992. “Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest’anno, vi è un riferimento all’attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni ed abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso di una prospettiva alta di un cambiamento in meglio della nostra società civile”, commentano Lucia, Fiammetta e Manfredi Borsellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it