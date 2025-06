Tracce Maturità 2025 Paolo Borsellino | I giovani la mia speranza Il testo del tema di attualità La figlia Fiammetta | Dedicò la sua vita ai ragazzi

Il ricordo di Paolo Borsellino, simbolo di giustizia e coraggio, si intreccia con le speranze dei giovani, la vera linfa vitale del nostro futuro. La sua dedizione ai ragazzi e il suo esempio continuano ad ispirare le nuove generazioni a lottare per un’Italia più giusta e pulita. In questo tema di attualità, analizzeremo come il suo lascito possa essere la chiave per risollevare la nostra società.

«Sono nato a Palermo e qui ho svolto la mia attività di magistrato. Palermo è una città che a poco a poco, negli anni, ha finito per perdere pressoché totalmente la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tracce Maturità 2025, Paolo Borsellino: «I giovani, la mia speranza». Il testo del tema di attualità. La figlia Fiammetta: «Dedicò la sua vita ai ragazzi»

In questa notizia si parla di: tracce - maturità - paolo - borsellino

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

“Tra le tracce Paolo #Borsellino ..per analisi del testo una poesia di #Pasolini e un brano del gattopardo “giornalista di @Radio24_news #matura2025 #maturita2025 #maturità2025 #Maturità Vai su X

“I giovani, la mia speranza”, un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell’esame di Stato. ? Riassunto e riflessioni sulla parola “Rispetto” tratta da un testo di Riccardo Maccio Vai su Facebook

Maturità al via, tra le tracce del tema un messaggio di Borsellino; Maturità 2025, tutte le tracce della prova di italiano: Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, il Gattopardo; Maturità al via con il tema d'Italia: tra le tracce anche il messaggio di Paolo Borsellino ai giovani.