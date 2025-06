Tracce Maturità 2025 la prova d’italiano tra Borsellino Pasolini e le discussioni sui Social e l’ambiente

L’esame di maturità 2025 ha ufficialmente preso il via, portando con sé una sfida avvincente tra cultura, attualità e riflessione. Tra le tracce spiccano temi come Borsellino, Pasolini e le discussioni sui social e sull’ambiente, offrendo agli studenti un’occasione unica per dimostrare il proprio talento e la propria capacità di analisi critica. Ora, è il momento di immergersi nelle prove, per trasformare le idee in parole e lasciare il segno.

Con lo scritto d'italiano, sono ufficialmente iniziati gli esami di Maturità 2025. Le indiscrezioni degli ultimi giorni non sono state pienamente rispettate, tranne quella dedicata a Pierpaolo Pasolini. Sette le tracce tra cui ragazze e ragazzi hanno potuto scegliere, suddivise in 3 tipologie, analisi di un testo a scelta, uno di prosa e uno di poesia. L'elaborazione di un testo argomentativo a partire da tre tracce, ognuna composta da un argomento centrale e un documento o l'estratto di un testo. Infine, il tema di attualità, a scelta tra due tracce con argomenti vicini alle esperienze degli studenti.

