Tra Roosevelt e Pasolini vince il rispetto | le scelte dei maturandi

Tra Roosevelt e Pasolini, vincono le scelte dei maturandi, protagoniste delle tracce più apprezzate, mentre gli anni Trenta, Pasolini e "Il Gattopardo" non convincono del tutto. Il programma scolastico sembra ancora lontano dal cuore degli studenti, come sottolinea Antonelli con la sua parola d’ordine: Treccani. La commozione dei Borsellino, invece, ricorda quanto sono profonde le emozioni che il passato e la rispetto per le figure di rilievo suscitano in noi.

Sono le tracce più apprezzate, ma piacciono anche gli anni Trenta Pasolini e il Gattopardo non convincono: il programma non ci arriva Antonelli sceglie la parola Treccani. La commozione dei Borsellino. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tra Roosevelt e Pasolini vince il rispetto: le scelte dei maturandi

In questa notizia si parla di: pasolini - roosevelt - vince - rispetto

In 47mila tra Pasolini, Borsellino, il rispetto e l'Antropocene - Ora si attende la seconda giornata, che varia a seconda degli indirizzi ... Riporta rainews.it

Maturità 2025, tra le tracce Borsellino e i giovani, l'analisi di Pasolini e Tomasi, la parola "rispetto" - Tra le opzioni anche un testo sugli Anni Trenta e il New Deal, un brano sui social e l'indignazione ... Si legge su huffingtonpost.it