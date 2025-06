Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità con un occhio alle elezioni 2027

Tra PD e Matteo Renzi si respira un’aria di disgelo, con l’ex segretario pronto a rientrare nel cuore del dibattito politico, puntando alle elezioni del 2027. A Milano, tra incontri e dialoghi, si assapora un nuovo clima di collaborazione, segnato dalla volontà di superare le tensioni passate. È l’inizio di un capitolo che potrebbe ridefinire gli equilibri della politica italiana, aprendo le porte a collaborazioni inaspettate e a una rinascita del dialogo tra ex alleati.

Milano – C'eravamo tanto amati, poi odiati, ora almeno sopportati. Nei rapporti tra Matteo Renzi e il Partito democratico è il momento della distensione, se non proprio della pacificazione. Sì, certo, la tensione tra l'ex segretario e il partito che prima ha conquistato e poi abbandonato non è mancata nelle ultime settimane, perché in fondo l'attuale segretaria dem Elly Schlein ha cavalcato, ma senza successo finale, i referendum sul lavoro che puntavano ad abolire la più renziana delle leggi, il Jobs Act. Eppure il riavvicinamento tra l'ex Rottamatore e il Pd è diventato realtà dopo le elezioni europee dell'anno scorso e alcuni segnali, anche milanesi, dimostrano che ormai il leader di Italia Viva e i suoi ex compagni di viaggio guardano ad un obiettivo comune: le elezioni politiche del 2027.