Tra minacce di blocco dei canali e presidi nelle calli le proteste degli attivisti minacciano di compromettere l’evento più atteso dell' anno E mentre la città si divide le autorità preparano misure straordinarie per garantire sicurezza e privacy

L e acque della laguna sono agitate, ma non per il consueto traffico di gondole e vaporetti. A pochi giorni dal matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, previsto tra il 26 e il 28 giugno, Venezia è attraversata da un’ondata di proteste che minaccia di trasformare l’evento in un caso politico e sociale. Gli attivisti del movimento “ No Space for Bezos ” hanno promesso battaglia, dichiarando di voler bloccare l’accesso alla festa principale, prevista il 28 giugno alla Scuola della Misericordia. Con striscioni appesi ai ponti e manifesti affissi sui muri della città, il comitato denuncia l’evento come l’ennesima invasione del turismo di lusso, che soffoca Venezia e la trasforma in un palcoscenico per miliardari. 🔗 Leggi su Iodonna.it