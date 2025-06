Tour gonfiati e finti sold out | il post di Federico Zampaglione

Nel mondo della musica italiana, i tour gonfiati e i finti sold out alimentano un fenomeno discografico che rischia di compromettere la credibilità degli eventi dal vivo. Biglietti a prezzi stracciati o regalati per creare l’illusione di un grande successo non solo distorcono il pubblico, ma danneggiano anche gli artisti emergenti, spesso costretti a pagare di tasca propria per alimentare questa farsa. Una pratica che, se non fermata, potrebbe minare la trasparenza del settore e la fiducia dei fan.

Biglietti dei concerti venduti a 10 euro oppure regalati per gonfiare i numeri del pubblico e dunque annunciare un sold out. Tornato di attualità dopo la data a San Siro di Elodie, il tema è tuttavia ben più radicato nella musica italiana con un sistema che si ripercuote ai danni degli artisti, soprattutto giovani, che finiscono per pagare personalmente i biglietti su esortazione dei manager, secondo cui questo potrebbe tradursi in uno slancio di carriera. Un «meccanismo malato», come lo ha descritto Selvaggia Lucarelli in una sua inchiesta pubblicata su Substack, su cui è intervenuto anche Federico Zampaglione, leader e cantante dei Tiromancino, che con un lungo post su Facebook ha deciso di denunciare «il diabolico meccanismo», che si nasconde nel backstage del panorama musicale del nostro Paese.

