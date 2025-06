Tour de Suisse | a Piuro l' impresa di Joao Almeida

Nel cuore delle Alpi svizzere, una vittoria epica si è scritta a Piuro. Joao Almeida (UAE Emirates) ha stupito tutti con un'impresa straordinaria: una fuga di oltre 40 km culminata in un trionfo in solitaria nella quarta tappa del Tour de Suisse. Un gesto di forza e determinazione che resterà nella memoria degli appassionati. La sua performance dimostra ancora una volta che nel ciclismo, il coraggio fa la differenza.

Grande impresa del portoghese Joao Almeida (Uae Emirates) nell quarta tappa del Tour de Suisse, corsa ciclistica a tappe del World Tour che si è appena conclusa a Piuro. Almeida ha tagliato il traguardo in solitaria dopo un'azione di oltre 40 chilometri, partita nel corso dell'ascesa al Passo.

