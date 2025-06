Tour de France 2025 Kristoff escluso dalla Uno-X Mobility | Sono deluso ma capisco

un mix di amarezza e comprensione, mentre Kristoff si prepara a vivere questa nuova sfida. La sua esclusione dal roster dello Uno-X Mobility per il Tour de France 2025 ha suscitato reazioni contrastanti, ma anche rispetto per le decisioni prese. Con il cuore diviso tra delusione e rispetto, Kristoff affronta l’ultimo capitolo di una carriera brillante, pronto a scrivere nuovi capitoli di passione e determinazione.

Roma, 18 giugno 2025 – Al via del Tour de France 2025 manca ancora qualche settimana, ma una squadra ha già comunicato il roster che sarà a Lille il 5 luglio: si tratta della Uno-X Mobility, che con un'esclusione eccellente sta facendo già discutere. In primis Alexander Kristoff, il diretto interessato. La delusione di Kristoff e la spiegazione di Hushovd. A raccogliere le emozioni del norvegese è stata l'emittente TV2 NO: emozioni che sanno di sentenza per quanto riguarda la Grande Boucle, perché a fine stagione Kristoff appenderà la bici al chiodo e rischia di farlo ad appena 3 successi dalla fatidica quota 100 in carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Kristoff escluso dalla Uno-X Mobility: "Sono deluso, ma capisco"

