Tosto | Gattuso è uno dei pochi credibili nel mondo del calcio

Vittorio Tosto, ex calciatore di spessore e ora agente di talenti, si inserisce nel dibattito sul calcio italiano con una prospettiva autentica e ponderata. Durante l'intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha evidenziato quanto la nomina di Rino Gattuso come ct della Nazionale rappresenti una scelta strategica e umana, capace di infondere fiducia in un momento complicato. La sua analisi ci invita a riflettere sulla forza del carattere e della passione nel mondo del calcio.

Vittorio Tosto è un ex calciatore, tra le altre squadre, di Salernitana e Napoli. Oggi è agente di calciatori. L’ex difensore ha rilasciato un’intervista nel corso di Radio Goal, trasmissione che va in onda in diretta su Kiss Kiss Napoli. Si è soffermato soprattutto sulla scelta di Rino Gattuso come ct della Nazionale italiana. Per l’ex Napoli la scelta giusta in un momento difficile anche per lo spessore umano dell’ex centrocampista calabrese del Milan. Di seguito il suo intervento alla radio napoletana. Tosto su Gattuso. Così l’ex calciatore: “ Gattuso? Non si poteva fare scelta migliore in questo momento di grandissima difficoltĂ . 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com