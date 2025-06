Toscana paralizzata ha ok a suicidio assistito ma non può farlo fisicamente | chiede l' eutanasia

In Toscana, una donna di 55 anni, gravemente affetta da sclerosi multipla, ha ottenuto il via libera alla richiesta di suicidio assistito. Tuttavia, non potendo procedere fisicamente, chiede l'eutanasia. La sua storia sottolinea il delicato equilibrio tra diritti e limiti nel fine vita, aprendo un intenso dibattito su libertĂ , dignitĂ e legalitĂ . La sua vicenda farĂ certamente riflettere sulla complessitĂ delle scelte in situazioni di estrema vulnerabilitĂ .

La donna, una 55enne affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, è ormai completamente paralizzata e si è rivolta alla Consulta affinchĂ© al suo medico fiducia venga concesso di somministrarle il farmaco letale.

