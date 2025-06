Toscana Mille Miglia il percorso di oggi | tappa Bologna Roma gli orari

Firenze, 18 giugno 2025 – Oggi la Toscana si trasforma nel palcoscenico della Mille Miglia, con la sua seconda tappa che parte da Bologna e raggiunge Roma. Auto d’epoca, paesaggi mozzafiato e appassionati pronti ad applaudire lungo il percorso rendono questa giornata unica. Tra curve e rettilinei, la carovana svela il suo fascino senza tempo, coinvolgendo anche i più curiosi. In gara ci sono...

Firenze, 18 giugno 2025 – E’ il giorno della Mille Miglia in Toscana. La seconda tappa della grande manifestazione motoristica, con preziose auto d’epoca, parte da Bologna e arriva a Roma. Attraversando in pieno la regione e toccando diverse località. Compatibilmente con il giorno lavorativo, ci si attende un discreto pubblico a bordo strada, soprattutto nei paesi e nei centri più piccoli, che attendono con ansia il passaggio. In gara ci sono anche alcuni volti noti. Ma ecco i principali orari della corsa. Dopo la partenza da Bologna intorno alle 6.15 e l’attraversamento del passo della Raticosa e della Futa, la Mille Miglia entra in Toscana dall’Appennino e passa da Prato alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it