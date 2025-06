Torrione Passari | sentinella di pietra sul mare di Molfetta

tra le onde e il vento, il Torrione Passari si erge come una sentinella di pietra sul mare di Molfetta, testimone silenziosa di secoli di storia e bellezza. Le torri costiere della Puglia, custodi di un passato affascinante, invitano i viaggiatori a scoprire un territorio ricco di storie e panorami mozzafiato. Un itinerario tra mare e memoria che lascia il segno, un vero viaggio d’autore da non perdere.

Le torri costiere della Puglia sono come vedette silenziose, custodi di un tempo che resiste al vento e alla salsedine. Scolpite nella roccia e nella memoria, sono le compagne ideali per chi sceglie un viaggio diverso, un "coast to coast" d'autore, dove ogni tappa racconta una storia.