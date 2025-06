Torno disegno tessile e pittura si fondono in paesaggi astratti

pubblico italiano con una mostra che celebra l’arte come fusione tra il disegno tessile e la pittura astratta. Aude Calemard, artista francese trapiantata in Italia, trasforma paesaggi sognanti in opere uniche, offrendo uno sguardo innovativo sulla connessione tra moda e arte. Non perdere questa occasione di immergerti in un mondo dove creatività e stile si incontrano: la mostra "Abstract Landscape. Art & fashion" ti aspetta fino al 26 giugno.

Aude Calemard, designer tessile e pittrice francese, che da anni vive e lavora in Italia, è protagonista della mostra " Abstract Landscape. Art & fashion ", che si inaugura venerdì alle 18.30 nella sede dell'associazione Via De Benzi 17 a Torno, che ha sede all'omonimo indirizzo. Rimarrà allestita fino al 26 giugno, aperta ogni giorno dalle 10 alle 19. Dopo aver partecipato a molti eventi collettivi, l'artista si presenta per la prima volta al pubblico con una mostra personale. Le quattro parole del titolo sono una sintesi della complessità e originalità della proposta artistica di Aude Calemard (nella foto), e della pluralità di lingue e linguaggi che la animano: il disegno tessile e la pittura dialogano tra loro e al tempo stesso migrano su tessuti e manufatti che vanno a formare un brand dal nome che è sintesi linguistica e di significati: Vert Lago.

