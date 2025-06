Torneo giovanile di Porto San Giorgio | trampolino di lancio per i futuri campioni del tennis

Il torneo giovanile di Porto San Giorgio rappresenta da oltre quattro decenni un autentico trampolino di lancio per i talenti emergenti del tennis europeo. Inserito nella prestigiosa Categoria 1 e alla sua 42ª edizione, questo evento è il palcoscenico ideale dove i giovani under 12 possono mostrare il loro talento e delineare il futuro di uno sport che continua ad affascinare e innovare. Sin dalla prima edizione, è stato un punto di riferimento per la scoperta dei campioni di domani.

Uno dei più importanti tornei giovanili d'Europa, tanto da essere inserito ancora una volta nella Categoria 1, uno dei più antichi, visto che siamo alla edizione numero 42, ma pure uno di quelli dove davvero si può intravedere il futuro del tennis. É il torneo giovanile di Porto San Giorgio, riservato agli under 12, la cui quarantaduesima edizione è partita lunedì 16 giugno. Qui è passato il futuro del tennis, sin dalla prima edizione datata 1983 grazie a una felice intuizione di Egidio Quinzi e Luciano Sizzi: a vincere infatti fu infatti niente meno che l'allora jugoslavo Goran Ivanisevic, che da professionista sarebbe stato poi numero 2 del mondo e vincitore di Wimbledon nel 2001, a 30 anni: ne aveva appena 12 quando trionfò a Porto San Giorgio ma il suo talento i marchigiani lo notarono subito.

