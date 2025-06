Torneo della Montagna | Leguigno cerca riscatto contro Borzanese Cavola sfida Olimpia Roteglia

Nel cuore del 73° Torneo della Montagna, il Leguigno di mister Galasso si prepara a una sfida cruciale contro la Borzanese al "Nasi" di Albinea. Con zero punti e il bisogno di riscatto, i ragazzi cercano di invertire la rotta in una partita che sa già di ultima spiaggia. La serata promette emozioni intense: alle 20 i baby e alle 21.30 i Dilettanti. La posta in gioco è alta, e il ritorno alla vittoria è ormai imprescindibile.

Sapore già di ultima spiaggia stasera (ore 20 i baby, ore 21.30 i Dilettanti) nel primo turno infrasettimanale del 73° Torneo della Montagna. Nel chiacchierato girone D, quello con 5 squadre, è già con le spalle al muro il Leguigno (0) di mister Galasso che scende al "Nasi" di Albinea per incrociare una Borzanese (1) al debutto casalingo dopo il pari esterno contro un Gatta (1) che osserva il turno di riposo. Fra gli ospiti si cerca disperatamente un centravanti per cancellare lo zero della voce gol all'attivo, mentre i boys di Lauro Bonini cambiano molto, specie nel reparto esterni, confermando soltanto Carta e il centravanti D'Este.

